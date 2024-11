Boca Juniors e Vélez Sarsfield disputam vaga na final da Copa Argentina

Como faz parte do regulamento, a competição eliminatória funciona no mesmo sistema de disputa da maioria das copas na Europa. Ou seja, em disputa eliminatória de jogo único. Entretanto, os estádios escolhidos pertencem a um território neutro para privilegiar os mais diferentes públicos do país.

Desse modo, o confronto que define um dos finalistas para a Copa Argentina acontece no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, às 21h10 (de Brasília). Se o jogo não for resolvido no tempo regulamentar, a disputa vai diretamente para a cobrança de pênaltis, já que a prorrogação só existe na disputa da final. O vencedor enfrenta, na decisão, o Central Córdoba, time que eliminou o Huracán, graças a uma vitória por 2 a 1.

A copa em questão soa como o caminho mais próximo para o Boca Juniors voltar a disputa da Libertadores em 2025. Após o vice-campeonato em 2023, o time de La Boca ficou de fora da edição que vai coroar, no próximo sábado (30), Atlético-MG ou Botafogo como campeão.

Por outro lado, o atual líder do Campeonato Argentino mira uma dobradinha que quebraria, com estilo, o jejum de conquistas do clube. A última celebração, nesse sentido, foi na distante temporada 2012/2013 com o troféu do Apertura.