Anderlecht x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

O time belga faz um grande início de Liga Europa e é uma das surpresas desta fase de liga da competição, que assim como a Champions está sendo disputada em novo formato. Assim, o Anderlecht é o 5º colocado, com 10 pontos, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas.

Ao mesmo tempo, o time português enfrenta uma equipe embalada, fora de casa, e precisa superar algumas lesões. O técnico Vitor Bruno terá as ausências do zagueiro Iván Marcano, do volante Marko Grujić e do atacante Deniz Gul.

Anderlecht x Porto

5ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 28/11/2024, às 14h45 (de Brasília).

Local: Lotto Park, em Bruxelas (BEL).

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Simic, Jorgensen, N’Diaye; Verschaeren, Rits; Dreyer, Stroeykens, Edozie; Dolberg. Técnico: Brian Riemer.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pérez, Djaló e Francisco Moura; Varela e Nico; Fábio Vieira, Pepê e Galeno; Samu. Técnico: Vítor Bruno.

Árbitro: Morten Krogh (DIN).

VAR: Luca Pairetto (ITA).

Onde assistir: CazéTV (YouTube).