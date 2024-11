À procura de técnico, Vasco vai atrás de ex-Botafogo e Al-Nassr

O português, que também interessa ao Santos , está sem clube deste setembro deste ano, quando saiu da equipe saudita, que tem como principal estrela Cristiano Ronaldo. Assim, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT, em publicação nesta quarta (27), o Cruz-Maltino já contatou o agente do comandante, Antônio Teixeira. A consulta visa entender valores e descobrir se há interesse de Castro no projeto vascaíno.

Mesmo com a temporada 2024 terminando em apenas três partidas (todas pelo Brasileirão), o Vasco quer um novo treinador já para começar os trabalhos em dezembro. E, com isso em mente, já buscou informações por Luís Castro, ex-técnico de Botafogo e Al-Nassr (SAU).

A intenção do Vasco por Luís Castro passa pelo fato do treinador se interessar por participar de processos estruturais, como realizou no Botafogo. Ele ficou no Glorioso entre 2022 e 2023. Deixou a equipe em primeiro lugar no Brasileirão para assumir o Al-Nassr e com melhorias em inúmeras áreas do clube.

Mesmo que não consiga vender parte da SAF, o Vasco tem como prioridade a melhoria do CT Moacyr Barbosa, além de unificar base com o profissional, entre outros processos. Dessa forma, o clube busca conseguir recursos através da lei de incentivo ao esporte para tais melhorias. Há também a possibilidade de se levantar dinheiro com arrecadação própria do clube. Um novo investidor, porém, aceleraria esse e outros processos internos.