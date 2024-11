Vini Jr recebe reedição de chuteira clássica de Ronaldo Fenômeno

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, recebeu uma novo modelo de chuteira da Nike. A peça possui inspiração na Mercurial Vapor 1, um clássico da marca eternizado por Ronaldo Fenômeno, em 2002. O item contará com edição limitada.

Ao todo, serão 4.500 unidades comercializadas, cada uma com referências a trajetória do ex-camisa 9 no futebol. Além disso, os pares contarão com uma etiqueta exclusiva, representando a numeração dentro da edição limitada.