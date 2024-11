Vídeo! Mavie diverte web ao imitar Neymar em treino nesta terça-feira

Filha do astro com Bruna Biancardi acompanhou o pai em sessão de fisioterapia e explodiu o fofuromêtro das redes sociais

A bebê mais querida das redes sociais explodiu o fofuromêtro da web mais uma vez! Mavie, filha de Neymar, arrancou suspiros dos internautas ao acompanhar – e imitar – o pai na sessão de fisioterapia desta terça-feira (26). O craque do Al-Hilal, que está em processo de recuperação da ruptura no tendão da coxa, compartilhou registros dos bastidores da visita especial em seu perfil do Instagram.

“Bem acompanhado no treino de hoje”, escreveu Neymar na legenda do vídeo junto à Mavie, de um aninho. Nos registros, a bebê aparece se divertindo e até imitando os movimentos do pai, enquanto ele mantém o foco nos exercícios previstos em seu processo de recuperação.