Vasco tem interesse em Pitta, do Cuiabá

Atacante paraguaio está em alta no Dourado, anotando 21 gols na temporada, sendo sete no Brasileirão; negociação, porém, é difícil

Mesmo com a temporada em andamento, o Vasco já se movimenta para buscar reforços para o ano de 2025. E uma das posições a ser atacada no mercado é a de atacante, visando um jogador para brigar por posição com Vegetti. Assim, o Cruz-Maltino abriu conversas com Isidro Pitta, um dos destaques do Cuiabá, segundo publicação do “ge” desta terça-feira (26).

O paraguaio de 25 anos marcou 21 gols na atual temporada, sendo sete no Brasileirão – é o artilheiro do Dourado no torneio. A negociação, no entanto, não é fácil. Afinal, o jogador tem contrato com o time cuiabano até o fim de 2026. E, apesar do provável rebaixamento, o Cuiabá precisa dar aval para o negócio sair do papel.