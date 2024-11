Torcedores do Botafogo fazem Rio sofrer com a ausência de pesos argentinos

A torcida do Botafogo causou uma situação inusitada no Rio de Janeiro. Afinal, as casas de câmbio na cidade buscam soluções para a ausência de pesos argentinos, todos adquiridos por esses torcedores. Várias dessas agências ainda não têm um prazo para receber reposições no período anterior à disputa da Libertadores. O Atlético será o seu adversário na decisão que vai ocorrer no próximo sábado (30), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O portal “UOL” visitou algumas casas de câmbio espalhadas pelo Rio de Janeiro. Assim, das 9 lojas especializadas que foram questionadas, nenhuma delas tinha pesos argentinos à disposição. Foram consultadas duas agências no Barra Shopping na Zona Oeste, duas no Norte Shopping (Zona Norte), duas na Zona Sul, uma no Centro, uma em Niterói e a última no aeroporto do Galeão. As idas ocorreram entre a última sexta-feira (22) até a última segunda (25).