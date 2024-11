Thiago Santos valoriza ponto conquistado em casa: ‘Vai fazer a gente não cair’

Zagueiro do Fluminense lamentou empate no Maracanã, destacou que o time não perdeu e acredita na vitória em Curitiba

O Fluminense ficou no empate sem gols com o Criciúma e não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento. Na noite desta terça-feira (26), o Tricolor frustrou os mais de 40 mil torcedores no Maracanã e tropeçou em um confronto direto.

Na saída do gramado, o zagueiro Thiago Santos destacou que o grupo não esperava um jogo fácil, tendo em vista o duelo da equipe carvoeira contra o Botafogo, no mês passado. Além disso, o jogador valorizou o ponto conquistado.