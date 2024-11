Sócios da Portuguesa aprovam SAF no clube

Os sócios da Portuguesa aprovaram a conversão do clube em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Durante Assembleia no Canindé, nesta terça-feira (26), a proposta de R$ 1 bilhão apresentada por Tauá Partners, Revee e XP Investimentos teve aprovação com o apoio de 86% dos votantes.

Dos 184 sócios que participaram, 158 votaram a favor e 26 contra. O projeto tem a meta de devolver o clube paulista à elite do futebol brasileiro em um período máximo de cinco anos. Atualmente, a Lusa disputa a Série D do campeonato nacional.