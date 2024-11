Real Madrid mira técnico argentino para substituir Ancelotti

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 26: Santiago Solari, coach Of America looks on during the 7th round match between Pumas UNAM and America as part of the Torneo Grita Mexico C22 Liga MX at Olimpico Universitario Stadium on February 26, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images) Crédito: Agustin Cuevas

De acordo com o veículo ‘Relevo’, o Real Madrid tem um planejamento claro em caso de demissão do atual ocupante do posto de técnico, Carlo Ancelotti. E trata-se de um nome conhecido tanto do público latino-americano como do mundo madridista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso porque as informações dão conta de que o argentino Santiago Solari é o nome preferido da diretoria do Real. Ao ponto, aliás, de Solari ter sido contatado por representantes do Madrid em tom de “aviso” sobre as intenções do clube.

Essa não seria a primeira oportunidade do profissional de 48 anos no banco de reservas merengue. O nome que também foi jogador do Real (de 2000 a 2005) dirigiu a equipe na temporada 2018/2019. Naquela oportunidade, foram apenas 31 compromissos que esteve no time principal depois de um largo período trabalhando na base, chamado de Real Madrid Castilla. Apesar do aproveitamento de 21 vitórias no período, a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, diante do Ajax, acelerou o término de sua passagem no Bernabéu. Ancelotti na ‘corda bamba’ O contexto em que a informação se populariza na imprensa espanhola é de sabida pressão sobre Carlo Ancelotti. Apesar de somente três derrotas em 18 jogos, os reveses contra Barcelona (4 a 0) e Milan (3 a 1), ambos em casa, deixaram uma péssima impressão sobre os rumos da equipe em 2024/2025. Especialmente, quando se analisa apresentações abaixo da crítica em paralelo as chegadas de reforços importantes no setor ofensivo como Endrick e, principalmente, Kylian Mbappé.