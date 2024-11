Palmeiras volta a vencer Ceará e vai à final da Copa do Brasil Sub-20

Com dois gols de Giulio, o Alviverde garantiu a vaga nesta terça-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

O Palmeiras está na final da Copa do Brasil Sub-20. O Alviverde venceu o Ceará por 2 a 0 nesta terça-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela volta da semifinal do torneio. Anteriormente, no primeiro duelo, o Verdão goleou o Alvinegro por 5 a 1, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

O Verdão conhecerá seu adversário na decisão nesta quarta-feira (27), na disputa entre São Paulo e Bahia, no Estádio Alberto Oliveira. No jogo de ida, o Tricolor paulista abriu vantagem sobre o baiano ao vencer por 2 a 0, no Novelli Júnior, em Itu.