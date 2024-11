Neymar ‘se apoia’ em Snoop Dogg e manda recado aos haters

Neymar nas redes sociais

Afastado novamente dos gramados para tratar de lesão, Neymar tem aparecido bastante nas redes sociais ultimamente. O jogador recentemente quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo Rodri e Vini Jr. e cutucou o volante do Manchester City após críticas ao brasileiro do Real Madrid.

“Virou falador”, escreveu Ney no post com trechos da entrevista de Rodri sobre Vinicius Júnior.

No entanto é inegável que o astro do Al-Hilal mexe com as emoções do torcedor. A publicação de Snoop Dog, por exemplo, acabou tomada por brasileiros que comentaram “Tropa do Ney” no post. Além disso, o nome do craque esteve entre os mais mencionados da web por toda segunda-feira (25) devido à polêmica com Fred.

