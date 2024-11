MP de Pernambuco pede paralisação de sindicância sobre patrocinador do Corinthians

Órgão governamental solicitou o arquivamento parcial do inquérito contra patrocinador máster do Timão por acusação de práticas ilegais

Há o destaque para uma parte da conclusão do MP local em alusão as práticas do parceiro da equipe paulista.

O patrocinador máster do Corinthians , a casa de apostas “Esportes da Sorte”, teve uma vitória na Justiça envolvendo acusações de lavagem de dinheiro e práticas ilegais. Isso porque o Ministério Público de Pernambuco solicitou, na última segunda-feira (25), a paralisação de forma parcial da investigação, pois as apurações indicam que as atividades são lícitas.

Entretanto, de acordo com informação do canal “CNN”, o órgão governamental recomenda que a sindicância tenha sequência, mas o foco passe a ser a conexão da empresa com o “jogo do bicho”.

Corinthians manteve a confiança na casa de apostas

Além do Corinthians, a casa de apostas tem parcerias com o Grêmio e Bahia na elite do futebol brasileiro. Além de Náutico e Santa Cruz em divisões inferiores. Há patrocínio também para o time feminino do Palmeiras. No entanto, o Athletico deu fim à relação comercial e publicitária de forma unilateral. O Furacão decidiu rescindir o contrato no começo de outubro. Na ocasião, o nome da Esportes da Sorte não constava na primeira lista de empresas regularizadas a efetuar sua função no Brasil.