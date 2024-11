Monaco x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Monaco e Benfica se enfrentam nesta quinta-feira, 27/11, no Estádio Louis II, no principado de Mônaco, pela quinta rodada da fase de pontos corridos da Champions. Com 6 pontos, o Benfica está na zona de repescagem. Dessa forma, precisa vencer para se aproximar do G8. O time da casa, por sua vez, soma 10 pontos. Entrou na rodada em terceiro lugar e com uma vitória seguirá com pontuação confortável rumo à vaga direta as oitavas de final.

Onde assistir

Os canais Space e Max transmitem a partir das 17h (de Brasília).