Liverpool x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Liverpool

Em casa, o Liverpool quer aproveitar o bom momento para conquistar mais uma vitória, manter os 100% de aproveitamento, e se consolidar na briga pela liderança da fase de liga.

A boa notícia é que Elliott está recuperado de lesão e volta a estar à disposição do técnico Arne Slot. No entanto, a equipe segue com algumas baixas importantes no time. São os casos de Alisson, Diogo Jota e Federico Chiesa. Além disso, Alexander-Arnold é tratado como dúvida.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o clube merengue precisa se recuperar na Champions e terá um duelo complicado pelo frente. Nas quatro rodadas disputadas, o Real Madrid tem duas vitórias e duas derrotas. Assim, a equipe está na 21ª posição, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.