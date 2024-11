Kim faz o gol da apertada vitória do Bayern sobre o PSG

Bávaros perdem chances, levam sufoco no fim de um PSG com dez, mas vencem, 1 a 0, gol do sul-coreano. Franceses fora até da zona da repescagem Crédito: Jogada 10

Bayern e PSG se enfrentaram nesta terça-feira (26/11), na Allianz Arena, em Munique, pela 5ª rodada da Champions. Mais incisivo no ataque, os alemães saíram a frente com um gol do zagueiro Kim no primeiro tempo. Na etapa final, apesar de alguns sustos, o time da casa seguiu melhor. Mas os franceses, que ficaram com dez – Dembélé expulso – deram sufoco na reta final. Enfim, Bayern 1 a 0. Com a vitória, o Bayern dá um salto na tabela, mas ainda está fora do G8 (zona de classificação direta às oitavas). Ocupa o 11º lugar. O PSG tem apenas 4 pontos, em 26º. Caso a fase de pontos da Champions terminasse nesta rodada, estaria eliminado até mesmo da repescagem (times do 9º ao 24º).

O Bayern fez um jogo mais consistente no primeiro tempo, trabalhando pelos flancos e com o controle da bola. Teve uma chance incrível aos seis minutos. Musiala recebeu livre de marcação na área, olhou para o goleiro e mandou a bomba para grande defesa de Safonov, goleiro russo que foi a surpresa na escalação de Luiz Enrique, colocando o italiano Donnarumma no banco.