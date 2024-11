Internacional atinge marca de 100 dias de invencibilidade na temporada

O Internacional passou por uma reviravolta na temporada e vive seu melhor momento. A equipe alcança, nesta terça-feira (26), a marca de 100 dias de invencibilidade no ano. O Colorado chegou a se preocupar com o rebaixamento, mas no atual cenário defende uma invencibilidade de 16 partidas.

Na sequência invicta, o Colorado soma 12 vitórias e quatro empates, além da melhor campanha do segundo turno. A última derrota do Inter ocorreu no dia 18 de agosto. Na oportunidade, o revés foi para o Atlético Goianiense, fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro. Em um primeiro momento, o trabalho do técnico anterior, Eduardo Coudet, não demonstrava evolução. Além disso, com diversos tropeços, o Inter chegou a flertar com a entrada no Z4. Outra situação que prejudicou o clube tanto esportiva como financeiramente foram as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Neste cenário, o time foi obrigado a mandar alguns jogos em outros estados.