Guardiola analisa momento do City e cita lesões: ‘Devolvam os meus jogadores’

Com cinco derrotas consecutivas, o Manchester City não consegue se encontrar na temporada. Nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), a equipe tentará quebrar essa sequência negativa no duelo com o Feyenoord pela Champions League. Assim, para o treinador Pep Guardiola, a principal dificuldade do time é com o grande número de jogadores lesionados.

“Devolva os meus jogadores e verá alguma coisa. É muito difícil ter que ficar sem quatro dos seus zagueiros. Dois meio-campistas estão lesionados, Rodri também está fora como o melhor jogador do mundo. Três alas estão lesionados”, disse