Guardiola: ‘O Manchester City não está em bom momento’

Pep Guardiola chega aos seis jogos sem vencer. Depois de cinco derrotas seguidas, o time ficou nesta terça-feira (26/11) no 3 a 3 com o Feyenoord, pela 5ª rodada da Champions. Mas o jogo foi em seus domínios e o time vencia por 3 a 0 até os 30 minutos da etapa final. Ou seja: um tremendo sabor de derrota que deixa o Citu em 15º lugar, com oito pontos (e ainda pode cair mais dependendo dos resultados dos jogos desta quarta-feira). Assim, fica em situação complicada quanto à classificação às oitavas.

No fim da partida, em entrevista à TNT, o treinador do City, Pep Guardiola, lamentou o resultado do que ele considerou um jogo de erros generalizados do seu time: