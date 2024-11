Goleiro do Cruzeiro se manifesta após vídeo em festa com companheiros viralizar

Vídeo de festa ganhou as redes sociais, e vários torcedores do Cruzeiro criticaram o goleiro por dançar e curtir com colegas de clube

Após a derrota por 3 a 1 para o Racing na final da Copa Sul-Americana, disputada no último sábado (23), em Assunção, no Paraguai, um vídeo com jogadores do Cruzeiro em uma festa viralizou e gerou críticas de torcedores. Entre os atletas presentes estavam Anderson, Matheus Henrique, Zé Ivaldo, Rafa Silva, Mateus Vital, Gasolina e William. O goleiro Anderson, no entanto, explicou a situação.

O evento em questão, afinal, era a festa de casamento do jogador com a biomédica Amanda Paixão, marcada há meses. Torcedores criticaram as imagens que mostravam os atletas dançando e se divertindo, especialmente diante do contexto da derrota recente.