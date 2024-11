Globo compra direitos de transmissão de importante campeonato estadual

Emissora adquire direitos do Campeonato Gaúcho por três temporadas e reforça estratégia para o Premiere Crédito: Jogada 10

As transmissões de futebol no Brasil têm passado por mudanças significativas, com novas divisões de direitos e formatos de exibição. Essa reorganização trouxe um novo valor comercial aos campeonatos estaduais, que antes eram vistos apenas como tradição. Pensando nisso, a Globo decidiu investir no Campeonato Gaúcho, adquirindo seus direitos de transmissão. O contrato, válido por três temporadas (de 2025 a 2027), faz parte da estratégia da emissora para fortalecer o Premiere, seu serviço de pay-per-view. O acordo também inclui transmissões na TV aberta, pela afiliada RBS, e no SporTV. O Premiere, por sua vez, exibirá todos os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nos últimos anos, aliás, a Globo reduziu sua aposta nos estaduais, priorizando contratos de curta duração devido ao retorno comercial limitado. No entanto, essa postura mudou com a adoção do novo modelo de calendário do futebol brasileiro.