Felipe Melo, do Fluminense, é punido por cinco jogos pelo STJD

Zagueiro sofre punição após criticar arbitragem do jogo do Flu contra o Grêmio, no último dia 1º; decisão cabe recurso Crédito: Jogada 10

O zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, pegou cinco jogos de suspensão por ofensas à arbitragem no duelo contra o Grêmio, no último dia 1º, pelo Brasileirão. Além disso, a Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) multou o defensor em R$ 6 mil. As decisões tiveram maioria dos votos e cabem recurso. Mesmo do banco de reservas, o jogador fez o gesto característico de ‘roubo’ após se irritar com a arbitragem no empate por 2 a 2. Quem também recebeu punição foi o Fluminense, multado em R$ 50 mil por atos discriminatórios de torcedores na partida em questão. No mesmo processo, o gandula José Claudemir da Silva foi advertido. A Procuradoria o enquadrou no artigo 258 por conduta antidesportiva.