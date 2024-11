Felipe dá primeiro treino no Vasco; imagens

Interino comanda primeira atividade no comando do clube que o revelou; ele ficará por três rodadas à frente do Cruz-Maltino Crédito: Jogada 10

Sob nova direção, o Vasco voltou aos treinos nesta terça-feira (26) após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians, no último domingo (24). A atividade contou com a ‘estreia’ de Felipe no comando da equipe. Ele deu seu primeiro treino no CT Moacyr Barbosa nesta terça – serão mais três até o duelo de sábado (30), contra o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Brasileirão. A notícia ruim ficou por conta do falecimento do irmão de Felipe, Alexandre. Ele faleceu na última segunda-feira (25) – pouco mais de um mês após a morte de seu pai, Jorge Loureiro. Assim, Felipe foi liberado após o treino para comparecer ao enterro do irmão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Ferj sorteia tabela do Carioca 2025 e define início dos clássicos

Há, então, expectativa de que o novo treinador faça mudanças na escalação do Vasco. Afinal, a equipe vem de quatro derrotas seguidas, com direito a dez gols sofridos e apenas um marcado. Jogadores como Rojas e Galdames não devem receber mais oportunidades na temporada, já que devem deixar o clube ao fim do ano. Segundo o próprio presidente Pedrinho confirmou na última segunda, Felipe ficará somente até o fim do Brasileirão no comando da equipe. Será nos jogos contra Atlético-GO, Atlético-MG e Cuiabá. Após o término da competição, Felipe, que ocupava o cargo de diretor técnico, ajudará na escolha do sucessor de Rafael Paiva. Confira imagens do primeiro treino de Felipe no Vasco