Ex de zagueiro do Vasco perde ação judicial e terá de pagar mais de R$ 1,3 milhão

A influenciadora digital Úrsula Perez, ex-esposa do zagueiro Maicon, do Vasco, sofreu uma derrota significativa na Justiça e precisará pagar mais de R$ 1,3 milhão. Conhecida por compartilhar vídeos de viagens luxuosas nas redes sociais, Úrsula entrou com uma ação contestando gastos feitos no cartão de crédito, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu contra ela. A decisão ainda permite recurso.

Úrsula alegou que detectou compras indevidas em seu cartão Visa após retornar de uma viagem à África, onde visitou Moçambique e Angola, em junho de 2022.