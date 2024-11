Erick e Gilberto decidem, e Atlético perde para o Juventude no Brasileirão

Os gols da partida foram anotados por Lucas Barbosa no primeiro, enquanto Gilberto ampliou na etapa inicial. Por outro lado, Alisson e Eduardo Vargas, de cobrança de penalidade máxima, buscaram para o Atlético, mas o Juventude chegou a vitórias nos acréscimos com gol de Erick.

O Atlético vai para a final da Libertadores em baixa, afinal, nesta terça-feira (26), foi derrotado pelo Juventude em um grande jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado importantíssimo para o time gaúcho, que abre dois pontos da zona de rebaixamento e chega aos 40, ocupando a 15ª colocação. Enquanto o Galo estaciona no décimo lugar, somando 45 pontos.

Lutando contra o rebaixamento, o Juventude não se intimidou e equilibrou o duelo desde o primeiro minuto. Ainda assim, enfrentou momentos de perigo, como quando Alan Kardec acertou o travessão de Gabriel. Pouco depois, aos 21 minutos da etapa inicial, Lucas Barbosa abriu o placar com uma bela finalização de fora da área, superando Matheus Mendes: 1 a 0.

Porém, o futebol é a arte do imprevisível e, aos 48 minutos, em uma linda jogada de Gilberto, ele encontrou Luís Oyama, que, por sua vez, achou Erick livre. O atacante então marcou o terceiro gol do Juventude, garantindo a vitória fora de casa.

No segundo tempo, o Galo se lançou ao ataque contra o Juventude. Igor Gomes, que atuava no meio de campo, saiu para a entrada de Alisson. Por outro lado, o time gaúcho também fez mudanças importantes. Gilberto entrou e, em menos de cinco minutos, aproveitou o rebote de Matheus Mendes para marcar o segundo gol: 2 a 0. Na sequência, Alisson diminuiu para o Galo. Após dar o passe para Alisson, Vargas assumiu a responsabilidade, sofreu a penalidade máxima e, na cobrança, empatou o confronto.

O Galo volta a campo pelo Brasileirão no dia 4 de dezembro para enfrentar o Vasco em São Januário. Antes disso, porém, disputará a final da Libertadores contra o Botafogo, em Buenos Aires, no sábado (30). Já o Juventude enfrentará o São Paulo no Alfredo Jaconi.

ATLÉTICO X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro — 36ª rodada

Data: 26/11/2024 (terça-feira)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Público e Renda: Sem torcida presente devido à punição aos torcedores do Atlético

Gols: Lucas Barbosa, 21’/1ºT (0-1); Gilberto, 21’/2ºT (0-2); Alisson, 27’/2ºT (1-2); Vargas, 35’/2ºT (2-2); Erick, s, 35’/2ºT (2-3)

ATLÉTICO: Matheus Mendes, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Maurício Lemos (Deyverson, 32’/2ºT) Palacios (Scarpa, 36’/2ºT) e Otávio; Igor Gomes (Alisson, intervalo) Rubens, Bernard, Alan Kardec e Vargas. Técnico: Milito

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos, 39’/2ºT; Ronaldo, Jadson, Luis Mandaca (Luís Oyama, 24’/2ºT) Lucas Barbosa (Marcelinho, 17’/2ºT) Gabriel Taliari (Gilberto, 17’/2ºT) e Edson Carioca (Erick, intervalo). Técnico: Fábio Mathias

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rafael Traci (MASTER)

Cartões Amarelos: Igor Gomes (ATL)

Cartões Vermelhos:

