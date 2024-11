Cristiano Ronaldo recebe elogios de Elon Musk após gols

O brilho de Cristiano Ronaldo na vitória do Al Nassr na Champions da Ásia repercutiu pelo mundo. Autor de dois gols no jogo, o português recebeu elogios até mesmo de Elon Musk, empresário norte-americano que é proprietário da Space X, da Tesla e de outras empresas de tecnologia.

Homem mais rico do mundo – segundo a revista Forbes -, Musk reagiu posteriormente a uma publicação do camisa 7 no X (antigo Twitter), rede social que também é de propriedade do empresário.