Cristiano Ronaldo faz comemoração com brasileiro após brilho no Al Nassr

A relação entre o brasileiro e o português esbanja parceria e respeito. Uma das publicações fixadas no perfil de Ângelo é justamente abraçado com CR7, postada há duas semanas. “Cada dia aprendendo mais contigo, mané! Ídolo”, escreveu o ex-Santos. O astro correspondeu ao companheiro e comentou com emojis.

Nascido em Brasília, Ângelo tem apenas 19 anos e está no Al Nassr desde setembro. Cristiano, aliás, o ‘adotou’ e tem atuado como uma espécie de ‘pai’ – ou leia-se referência – para o jovem que ainda está no início de carreira.

There are no words that can describe you. You're really amazing.

I'm lucky to be on the same team with you.

Icon.