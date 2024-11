Conselho de Orientação recomenda impeachment de Augusto Melo

Grupo se baseia em suposta gestão temerária e envia pedido ao Conselho Deliberativo do Clube, sugerindo a saída do mandatário Crédito: Jogada 10

O Conselho de Orientação do Corinthians aprovou, por unanimidade, uma recomendação para o impeachment do presidente Augusto Melo. O grupo se baseia em suposta gestão temerária e, por isso, pede a saída do mandatário. Os conselheiros também não têm relação com o processo em andamento relacionado ao contrato com a ex-patrocinadora VaideBet.

O grupo também é diferente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que vai decidir pelo impeachment de Augusto Melo. Caso o presidente receba a maioria dos votos por sua saída, ele será afastado temporariamente do cargo. Assim, haverá outra votação, onde os sócios do clube vão decidir o futuro do mandatário.

O CORI apontou nesta segunda que não foram apresentados balanços auditados e outros documentos que deveriam ser entregues pela diretoria ao órgão. Em reuniões anteriores os membros já haviam apresentado tais questionamentos à diretoria. O grupo é formado por ex-presidentes do clube e outros membros vitalícios, além de conselheiros eleitos a cada três anos. Augusto Melo fez maioria no órgão, em eleição realizada no começo deste ano, mas perdeu capital politico rapidamente, em menos de um ano de mandato. Para a recomendação do CORI ser aceita, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Jr precisa acatar o pedido e repasse para a Comissão de Ética do Corinthians. Reunião do Conselho decide futuro de Augusto Melo O Conselho Deliberativo do clube do Parque São Jorge se reunirá na próxima quinta-feira para votação no tocante ao impeachment de Augusto Melo. O processo vigente apura possíveis irregularidades na parceira entre a casa de apostas “Vai de Bet”, patrocinadora máster do clube entre janeiro e junho, e o atual mandatário alvinegro, que se vê como vítima de um “golpe” em razão da falta de indícios para sua destituição do cargo.