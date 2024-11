City deixa escapar vitória contra o Feyenoord na Champions e aumenta crise

Clube de Manchester abre 3 a 0 no Etihad Stadium, mas os holandeses buscam empate com grande atuação do brasileiro Igor Jesus Crédito: Carl Recine

O City tinha tudo para ter uma vitória tranquila, mas a crise em Manchester falou mais alto. Após abrir uma vantagem de 3 a 0 no Etihad Stadium, o time inglês viu o Feyenoord buscar o empate por 3 a 3, nesta terça-feira (26), pela quinta rodada da fase de liga da Champions. Haaland (duas vezes) e Gundogan balançaram a rede para os donos da casa. Pelo lado do time holandês, Hadj Moussa, Santi Giménez e Hancko buscaram o resultado para o time visitante. O brasileiro Igor Paixão participou de dois gols e foi o grande destaque do resultado buscado pelo Feyenoord. Além disso, o time comandado por Guardiola vinha de uma sequência de cinco derrotas consecutivas entre a Premier League, a Champions e a Copa da Liga Inglesa – a pior marca da carreira do treinador. Dessa maneira, a equipe chegou ao sexto jogo sem vitória na temporada e aumenta a crise em Manchester.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o City chegou aos 8 pontos, na 15ª posição, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata. Por outro lado, o Feyenoord chegou à segunda partida consecutiva sem vitória na Champions e está na 20ª posição, também na zona dos playoffs. No entanto, o time holandês conquistou um grande resultado fora de casa e chega com moral para buscar uma vaga na próxima fase.

O próximo compromisso do City será no domingo, 1º de dezembro, contra o Liverpool, pela Premier League. Em caso de vitória, os Reds podem abrir uma vantagem de 11 pontos na liderança do Campeonato Inglês. LEIA MAIS: Atlético de Madrid atropela o Sparta Praga com vitória por 6 a 0 na Champions City x Feyenoord No primeiro tempo, poucas chances foram criadas, mas o City foi quem chegou mais perto de marcar. O time de Guardiola levou a vitória parcial por 1 a 0 para o intervalo, mas não ampliou o placar graças a Wellenreuther, que fez duas grandes defesas. Ainda assim, Haaland foi o destaque da etapa inicial. Após ser derrubado na área por Timber, ele converteu a cobrança que confirmou a vantagem.