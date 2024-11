CBF detalha rodadas finais do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (26), a tabela detalhada das últimas duas rodadas do Brasileirão 2024. Com isso, o fim da competição, assim, será no dia 8 de dezembro, domingo, quando todos os times vão jogar no mesmo horário.

A 37ª rodada, afinal, será aberta no dia 3 de dezembro, com a partida entre Corinthians e Bahia, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Aliás, Palmeiras e Botafogo, que lutam pelo título, jogam no mesmo horário, na quarta-feira (4), às 21h30 contra o Cruzeiro e Internacional, respectivamente. Ambos, aliás, também jogam no mesmo horário na 38ª rodada que pode valer o título diante de Fluminense e São Paulo, respectivamente.