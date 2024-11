Campeão da Sul-Americana assume mágoa com o River Plate

No último sábado (23), o meio-campista Santiago Sosa conquistou a Sul-Americana pelo Racing, com uma vitória por 3 a 1, em decisão contra o Cruzeiro . Entretanto, no que dependesse de sua vontade, ainda no início de 2024, isso simplesmente não teria acontecido.

Isso porque, em entrevista dada para a ‘Radio La Red’, da Argentina, Sosa garante que tinha muita vontade de atuar no River Plate. Ao ponto, aliás, de dizer que chegou a “se oferecer” para o Millonario que, na época, tinha Martín Demichelis no comando técnico.

Além de ser torcedor riverista confesso, Santiago é formado nas categorias de base do clube e se profissionalizou lá antes de rumar para os Estados Unidos. Mais precisamente, para o Atlanta United, clube da Major League Soccer (MLS) que defendeu entre 2021 e 2023.

Contudo, de acordo com o jogador de 25 anos, ele escutou da parte do River Plate que não havia interesse da entidade em abrir uma negociação. Além disso, Sosa chegou a dizer que alguns conhecidos do clube sequer o atenderam para saber do que se tratava:

“Em janeiro, eu queria muito voltar. Estava louco por isso, mas algumas circunstâncias me impediram de voltar. Eles (River Plate) me disseram que não estavam interessados. Me doeu porque sou torcedor e sonho em voltar. Não voltei, mas são coisas que fazem parte do passado. O importante é estar aqui no Racing vivendo este ano maravilhoso.”