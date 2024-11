Brasileiro do Al Sadd marca e põe fim aos 100% de aproveitamento do Al Hilal

O gol que decretou o empate do Al Sadd com o time de Neymar e Jorge Jesus foi de Pedro Otávio, ex-Athletico Paranaense Crédito: Jogada 10

O lateral brasileiro Pedro Otávio se destacou na quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia ao marcar o gol de empate do Al Sadd em duelo contra o Al Hilal, que terminou em 1 a 1. Assim, o resultado desta terça-feira (26) encerrou os 100% de aproveitamento do time de Neymar e Jorge Jesus na competição. O jogador falou sobre a partida. “A Champions é a grande competição do continente e é o maior objetivo do Al Sadd, que é uma equipe de muita tradição aqui na Ásia. O resultado de hoje, ainda mais contra um rival do país vizinho, que investiu tanto para montar seu elenco com estrelas de primeiro nível da Europa e tinha 100% de aproveitamento até agora, mostra as nossas credenciais para competir pelo título”, disse Paulo Otavio após a partida. “É uma ótima sensação poder ajudar a equipe, ainda mais com um gol no momento em que mais precisávamos”, revelou o lateral.

Com nove pontos somados, o Al Sadd permanece invicto e está na quinta posição do grupo B, enquanto o Al Hilal ocupa o segundo lugar com 13 pontos. Ainda faltam três rodadas para determinar os quatro primeiros times que avançam às quartas de final da Liga dos Campeões Asiática.

Duelo contra Cristiano Ronaldo Na quinta posição do Grupo B, com nove pontos, o Al Sadd segue invicto no campeonato. O próximo desafio da equipe será contra outro grande adversário, o Al Nassr, do astro Cristiano Ronaldo, que está na terceira colocação do grupo, somando 13. “Será outro grande teste, mas são esses os momentos que queremos viver no futebol. Me acostumei a jogar e enfrentar adversários do mais alto nível na Europa e é muito especial poder viver isso também aqui. O Al Nassr é considerado por muitos o grande favorito ao título, mas nós confiamos muito no nosso trabalho e temos as nossas

armas para competir de igual para igual, como fizemos hoje contra o Al Hilal”, finalizou. Formado pelo Athletico Paranaense em 2012, o jogador passou por outros clubes brasileiros, incluindo o Coritiba, antes de se transferir para o futebol europeu aos 21 anos. Posteriormente, entre 2019 e 2023, chamou atenção atuando pelo Wolfsburg, da Alemanha.