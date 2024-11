Botafogo tenta empréstimo de Rollheiser, mas Benfica rejeita oferta

Meia-tacante já foi alvo do Alvinegro no início desta temporada; Clube português não pretende negociar jogador

Botafogo ainda sonha com a contratação do meia-atacante Benjamín Rollheiser, que atua no Benfica. O Alvinegro tentou contar com o jogador no início desta temporada, mas o negócio não avançou.

Segundo o jornalista André Hernan, a diretoria alvinegra voltou a ter Rollheiser como alvo para reforçar o clube. A expectativa era tentar um empréstimo, no entanto, ainda de acordo com a informação, o Benfica não vai negociar o atleta.