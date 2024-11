Botafogo desembarca em São Paulo para ‘final’ e é recebido por torcedores em hotel

Na chegada à capital paulista, os jogadores foram recebidos por torcedores na porta do hotel em que vão ficar hospedados. Alguns, como Luiz Henrique e Igor Jesus, pararam para fotos com os presentes e dar autógrafos.

O Botafogo desembarcou em São Paulo no fim da noite desta segunda-feira (25) para a partida decisiva contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 desta terça-feira, no Allianz Parque, em jogo válido pela 35ª rodada.

Ainda nesta segunda, o elenco alvinegro se deparou com uma grande festa da torcida na saída do Nilton Santos. No trajeto para o aeroporto, motos acompanharam o ônibus do Glorioso. O dia, aliás, foi marcado por eventos em apoio ao Alvinegro como, por exemplo, uma missa aos pés do Cristo Redentor.