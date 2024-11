Bordão de Artur Jorge vira amuleto contra sequência ingrata do Botafogo

Se as palavras têm efeito, como alguns ponderam, o Botafogo conta com um bom presságio para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (25), às 21h30, em São Paulo, no Allianz Parque. Depois de tropeços em jogos mais “acessíveis”, como Vitória e Cuiabá, ambos no Estádio Nilton Santos, o Mais Tradicional volta a medir forças com gigantes, um atrás do outro, até o fim da temporada. O primeiro deles, fora de casa, contra o Palmeiras, novo dono da ponta nos critérios de desempate (na classificação está 70 a 70). E aí entra em campo o bordão mais famoso do técnico Artur Jorge.

“Mas eles também vão enfrentar o Botafogo”, disse o técnico bracarense, em abril, ao ser questionado sobre a primeira sequência de pedreiras do Alvinegro sob sua batuta. O Mister provou que tinha razão. O Glorioso superou o Flamengo, em pleno Maracanã, e o Universitario (PER), no Engenho de Dentro. Em menos de uma semana, assumiu a primeira colocação no Brasileiro e avisou que estava vivo na Libertadores, após duas derrotas na competição internacional.