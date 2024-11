Bahia x São Paulo (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Paulistas venceram o jogo de ida por 2 a 0 e podem perder por até um gol de diferença que avança para a final da competição Crédito: Marcelo Caitano

O São Paulo encara o Bahia nesta quarta-feira (27/11), às 16h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, os paulistas venceram por 2 a 0, jogando em casa e agora tem vantagem para a volta. A equipe pode perder por até um gol de diferença para se classificar. Já o Esquadrão de Aço precisa vencer por três gols de diferença para ir à final. Caso vença por dois gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Onde assistir A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Bahia Após engatar cinco vitórias em cinco jogos na competição, o Bahia conheceu seu primeiro revés na Copa do Brasil Sub-20 no duelo de ida da semifinal. Afinal, o Esquadrão de Aço perdeu para o São Paulo por 2 a 0 e precisa vencer por três gols de diferença para ir à final. A equipe, aliás, não fez uma boa partida no primeiro embate e o técnico Rogério Ferreira pode fazer mudanças. Contudo, quem deve jogar é Waliffer, artilheiro do Tricolor Baiano na competição com quatro gols.