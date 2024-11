Atlético x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Atlético-MG recebe o Juventude nesta terça-feira (26), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Independência, sem público, devido à interdição da Arena MRV pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O time mineiro está na 10ª posição, com 44 pontos. Portanto, precisa subir na tabela para não depender do título para garantir presença na temporada 2025 do torneio continental. O Juventude tem 38 e precisa pontuar para se afastar do (grande) risco de rebaixamento.

A Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira deste jogo. A transmissão começa com um esquenta a partir das 20h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede.