Aston Villa x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Aston Villa

Sem saber o que é vencer há um mês, a equipe inglesa tenta recuperar o equilíbrio na temporada. No entanto, não terá Kamara e Ramsey, ambos com lesões na coxa. Além disso, o técnico espanhol Unai Emery tem algumas dúvidas, como Konsa, com dores no quadril, e Onana, com dores no pé. Ao todo, já são seis jogos sem triunfar, enquanto na Champions, The Villans têm boa campanha.

Como chega a Juventus

A Velha Senhora tem uma série de problemas para o duelo, fora de casa. Adzic, Bremer (operou o joelho), Cabal e Milik, estão fora de combate. Dessa forma, Douglas Luiz, Nico González e Vlahovic apresentaram problemas musculares e passaram por novas avaliações para saber se terão condições de estar em campo. Por fim, o time comandado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta busca ampliar a invencibilidade para sete partidas na temporada.