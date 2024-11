Após empate do Fluminense, às portas do Z4, Mano desabafa: ‘Futebol é duro’

Treinador do Flu analisa que time foi ofensivo contra o Criciúma, mas não deu certo e está há 5 rodadas sem vencer Crédito: Jogada 10

O treinador Mano Menezes lamentou o empate do Fluminense com o Criciúma que deixou o Tricolor a apenas 1 ponto de distância do Tigre – o primeiro time da zona de rebaixamento. Sob risco de ingressar no Z4 e, depois, cair para a Série B, Mano disse que o Fluminense teve volume ofensivo contra o rival, inclusive com quatro grandes oportunidades. Entretanto, o gol não saiu. O placar ficou no 0 a 0.

"O futebol é rão duro que quase levamos gol", desabafou.

Mano destacou a sequência sem vitórias, que precisa ser quebrada para que o time possa respirar. Afinal, o Fluminense não vence um jogo desde 22/10, quando derrotou o Athletico Paranaense no Maracanã por 1 a 0. Desde então, perdeu para Vitória e Internacional; e empatou com Grêmio, Fortaleza e, agora, Criciúma. “Os times estão organizados e cedendo pouco nesse momento da competição. Temos que fazer escolhas finais melhores para voltar a vencer. Estamos há cinco rodadas sem vencer e isso custa muito caro nessa hora”. Como o Fluminense ainda conseguiu se manter fora do Z4, uma vitória no próximo jogo pode ajudar a enfraquecer o fantasma do rebaixamento. Assim, a partida será contra o Athletico-PR, no domingo (1/12), às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba.