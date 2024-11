Abraham faz a diferença na vitória do Milan na Champions

O Milan foi até a Eslováquia nesta terça-feira, 26/11, para enfrentar o Slovan, no Pólo Tehelné, em Bratislava. Não fez um grande jogo nesta 5ª rodada da fase de Liga da Champions, mas com qualidade individual e aproveitando o presente dos donos da casa, venceu por 3 a 2. Assim, segue com a sua tradição nesta Liga dos Campeões, joga para o gasto e vence. Com este terceiro triunfo seguido, chega aos 9 pontos, às portas do G8 (zona de classificação direta às oitavas). Já o Slovan Bratislava segue mal. Quinta derrota em cinco jogos, zero ponto e último lugar (36º).

O jogo teve belos gols. Pulisic abriu o placar para o Milan, mas, ainda no primeiro tempo, Barseghjan empatou para os donos da casa. No segundo tempo, Rafael Leão e Tammy Abraham marcaram os gols que garantiram mais três pontos para os italianos. Contudo, no fim, Nino Marcelli fez mais um para o Slovan, fechando o placar em 3 a 2.