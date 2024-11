Abel x Artur: treinadores portugueses mais uma vez em destaque

A invasão de treinadores portugueses no Brasil terá mais um capítulo em 2024. Nesta terça-feira (26), Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz Parque, em uma final antecipada do Brasileirão 2024. Será o quarto confronto entre Abel Ferreira e Artur Jorge.

Nos duelos anteriores, o botafoguense leva vantagem. No primeiro turno, o Fogão venceu por 1 a 0, no Nilton Santos, com gol de Tiquinho Soares. Pelas oitavas de final da Libertadores deste ano, o Alvinegro venceu por 2 a 0 no Rio de Janeiro e na volta empatou em 2 a 2. Artur Jorge, inclusive, é o treinador português com melhor retrospecto contra Abel Ferreira no Brasil.