Wesley se consolida no Internacional e briga pela artilharia da Série A

Atacante marcou nas últimas três partidas do Inter e participou dos quatro gols da goleada sobre o Bragantino Crédito: ricardo duarte

O Internacional continua sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe deu sequência a sua arrancada, com a vitória de goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino, no último domingo (24). Com isso, o Colorado alcançou a marca de 16 jogos de invencibilidade. O principal destaque neste triunfo sobre o Massa Bruta foi o atacante Wesley, que participou dos quatro gols, sendo o autor de um deles, de cabeça, após cruzamento de Wanderson. Coincidentemente ao time, o camisa 21 está em boa fase. Além do seu gol, ele foi o responsável pelo cruzamento para Borré, que sofreu o pênalti, convertido por Alan Patrick. Posteriormente, em tabela com Bruno Gomes, Wesley participou da origem do lance que gerou o gol de Borré. Assim como, nos acréscimos, quando invadiu a área e tocou para Gabriel Carvalho finalizar. A bola ainda desviou em Wanderson antes de balançar as redes adversárias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Deste modo, Wesley chega ao terceiro jogo consecutivo marcando no Brasileirão. Assim, com 10 gols entrou na briga pela artilharia do torneio, o atual líder é Estevão, do Palmeiras, com 12. Já no contexto coletivo, a equipe gaúcha é a dona da melhor campanha no segundo turno da Série A, com 37 pontos em 16 jogos. A propósito, a última derrota do Inter ocorreu há três meses.