Torcida do Botafogo faz grande festa antes de ‘final’ com o Palmeiras

A torcida do Botafogo está no clima das decisões. Nesta segunda-feira (25), cerca de 400 torcedores se reuniram no estádio Nilton Santos para apoiar os jogadores antes do embarque para São Paulo. O time enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aliás, o evento contou com foguetório, pirotecnia, rua de fogo, sinalizadores, bandeiras e outras demonstrações de festa. O clima no estádio lembrava um dia de jogo, apesar de ser apenas a última atividade antes do confronto decisivo, considerado uma “final antecipada” contra o Palmeiras. Torcedores conversaram com o volante Marlon Freitas e cobraram a conquista do título do Brasileirão, além de falar sobre a final da Libertadores contra o Atlético-MG, que acontecerá no próximo sábado (30), em Buenos Aires.-