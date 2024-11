Tiago Ramos volta a se declarar para mãe de Neymar: ‘Eu te amo’

Jogador de futebol e ex-Fazenda, Tiago Ramos manteve um relacionamento com Nadine Santos, mãe de Neymar, em 2020

O jogador de futebol Tiago Ramos parece não esquecer o relacionamento vivido com Nadine Santos, mãe de Neymar. No último domingo (24), o antigo participante de “A Fazenda” se declarou para a ex-namorada, com quem se relacionou em 2020.

No X (antigo Twitter), Tiago fez um desabafo sobre uma possível atitude de Nadine contra ele na rede social. Além disso, ele aproveitou para mandar um recado apaixonado para sua ex.