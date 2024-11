Slovan x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Lanterna da fase de Liga com quatro derrotas em quatro jogos, time de Bratislava (SVK) recebe o Milan, doido para subir posições na Champions

A segunda metade da fase de Liga da Champions 2024/25 terá início nesta terça-feira (26), com direito a nove grandes jogos. Um deles é entre Slovan Bratislava e Milan, às 14h45 (de Brasília), pela quinta rodada da competição, no estádio Tehelné Pole, em Bratislava, capital da Eslováquia.

Em 36º e, consequentemente, na última colocação, o Slovan é um dos cinco times que perderam todas as quatro partidas até o momento. A equipe eslovaca surge na lanterna por conta do péssimo saldo de gols: -13. Foram três goleadas sofridas no período, aliás.