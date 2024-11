São Paulo atinge primeiro objetivo e mira vaga direta na Libertadores

Tricolor está classificado para a competição continental em 2025, mas agora tenta escapar das fases preliminares Crédito: Jogada 10

O empate em 2 a 2 do São Paulo contra o Atlético-MG, no último sábado (23/11), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, garantiu a equipe na próxima edição da Copa Libertadores. No momento, o Tricolor vai disputar as fases preliminares da competição, mas o clube quer uma vaga direta na fase de grupos do torneio continental. Muito pela questão do calendário.

Afinal, se o São Paulo acabar disputando as fases preliminares da Libertadores, estrearia na competição continental na semana do dia 19 de fevereiro, apenas um mês depois da estreia no Campeonato Paulista. Contudo, se conseguir a vaga para a fase de grupos, a primeira partida acontece apenas na semana do dia 2 de abril.