Santos inicia semana decisiva por novo treinador. Luís Castro é o plano A

Final da Série B faz com que Peixe intensifique procura por novo técnico. Português ainda é o favorito, mesmo com exigências complicadas

O Santos iniciou uma semana decisiva visando encontrar um novo treinador para a próxima temporada. Com o final da Série B, a diretoria deseja contar com outro técnico o mais brevemente possível para iniciar o planejamento de 2025. O plano A do Peixe é Luís Castro, mas o português será um jogo duro para o clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Isso porque o português tem viagem marcada a Dubai com seu estafe e estuda o que fará de seu futuro sem pressa. O treinador não descarta assumir outra equipe no Oriente Médio, em um mercado que o Santos não pode competir com as cifras. Luís Castro já revelou que também tem ofertas de clubes do Brasil, além do Peixe.