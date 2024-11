Premier League: West Ham vence Newcastle no encerramento da 12ª rodada

Soucek e Wan-Bissaka, um em cada tempo, garantem vitória fora de casa e Hammers se recuperam no Campeonato Inglês

O West Ham soube aproveitar a pausa para a Data Fifa de novembro e voltou a vencer na Premier League após duas rodadas. Nesta segunda-feira (25), os Hammers venceram o Newcastle por 2 a 0, fora de casa, na partida de encerramento da 12ª rodada. Soucek e Wan-Bissaka, um em cada tempo, balançaram a rede no St. James’ Park.

Dessa maneira, o West Ham encerrou uma sequência de duas rodadas sem vitória na Premier League e chegou aos 15 pontos, na 14ª posição. Apesar do resultado positivo, o clube londrino segue longe da briga pela parte de cima da tabela e está com sete pontos a menos que o Brighton, 5º colocado, na zona de classificação para as próximas competições europeias.