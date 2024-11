Porto mantém o técnico após eliminação na Taça de Portugal

A inesperada eliminação do Porto na Taça de Portugal, com a derrota por 2 a 1 para o Moreirense, neste domingo, 24/11, levou a uma crise. Nesta segunda-feira, o presidente do clube, o ex-treinador André Villas-Boas, e a cúpula do futebol se reuniram com o técnico Víctor Bruno. Houve especulação de que ele seria demitido, mas o mandatário decidiu mantê-lo no cargo. A motivação é o fato de que os portistas têm, nesta quinta-feira, um jogo decisivo contra o Anderlecht. Será na Bélgica, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Contudo, Villas-Boas deixou claro que mais um mau resultado pode significar o fim de sua passagem pelo clube.

O Anderlecht, nesta quinta-feira, é um adversário complicado na Liga Europa. Uma nova derrota para este time, que vem de três derrotas seguidas, seria desastrosa. Além disso, o Porto está mal na Liga Europa (22º lugar geral, quase fora da zona de repescagem). Mais: no Português está a cinco pontos do líder Sporting.