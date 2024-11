Pedrinho responde Ramón Díaz por falas sobre o Vasco: “Ingratidão”

Presidente cruz-maltino responde sobre falas do ex-treinador do clube e dispara que Ramón 'não sabe o tamanho do Vasco'

“O Ramón Díaz com certeza não sabe o tamanho do Vasco. Por isso ele falou aquela besteira que ele falou. E por isso que ele fez algumas coisas aqui. Ele não sabe o tamanho do Vasco. Ele não sabe o tamanho da torcida do Vasco. E se ele acredita em algumas pesquisas, ele está muito enganado. Ele está muito enganado do que é o Vasco”, disse.

“Está na Justiça. Eu tenho muita dificuldade de lidar com ingratidão. E ele não pode se achar maior que o Vasco. Nem ele, nem o filho dele (Emiliano Díaz, auxiliar). Eles não podem se achar maiores que o Vasco. Como outras pessoas não podem se achar maiores que as outras instituições. A questão ética, para mim, ela já foi quebrada ali (nas falas). Ele pode achar aquilo ali, é um direito dele. Mas o que a torcida do Vasco fez por ele aqui, ele deveria exaltar eternamente. Porque se ele ressurgiu para o futebol, agradeça à torcida do Vasco. Que foi muito grata a ele e muito justa com ele. Em questão das coisas que eu falei, está na Justiça”, revelou.

Posteriormente, ao fim da coletiva, Pedrinho respondeu sobre as supostas “coisas” que Ramón teria feito. Como Vasco e o treinador estão disputando uma ação na Justiça, o presidente não revelou ao que se referia, mas voltou a elevar o tom nas críticas ao ex-comandante do Cruz-Maltino, que ficou entre julho de 2023 e maio de 2024 no clube.

Pedrinho – ” Existe uma governança e ela parte de um princípio de uma empresa muito bem elaborada. O Felipe é formado na questão técnica. Dentro do cenário do CT, ele tem diálogo com os atletas, uma relação com o treinador e uma elaboração em formação de elenco junto com o Marcelo, muito mais numa direção técnica. Ele entra com uma avaliação técnica, junto com a equipe de scout, de análise de mercado e desempenho. Quando ela entra por um termos de transação, o Felipe sai de cena e o Marcelo (SAnt’Ana) assume toda a questão da burocracia de transação. Até dentro do orçamento subir para o Amodeo, que é o nosso CEO.”

Pedrinho – “A torcida do Vasco merece um time que deixe tudo em campo e ela reconhece isso. Então a torcida do Vasco é zero exigente. Zero! Está há 40 anos sofrendo um monte de sacanagem. Então a gente só quer que o Vasco seja competitivo”.

Cobrança interna após derrota para o Corinthians

Pedrinho – “Muitas conversas internas existem, eu sou um cara muito presente. São conversas mais tranquilas quando têm que ser, e bem duras quando têm que ser. Com relação à forma, e aí não tem nada a ver com o Paiva… O que achou do jogo contra o Atlético-GO, quando nos classificamos aqui? Jogamos mal. A forma foi ruim. E eu falei pra eles isso: “Tô satisfeito com o que vi no vestiário”. Conseguimos uma classificação, e no vestiário estavam todos putos. Ninguém entrou brincando, rindo, comemorando. Falei pra eles: “Agora vocês entenderam o que é o Vasco”. As vitórias e as derrotas me dizem algumas coisas, mas a forma me esclarece mais. A conversa é diária, seja dura ou tranquila. Existe, mas é uma coisa muito interna.”

Marcelo Sant’Ana – “Estamos em um momento com troca no comando técnico. Se um jogador ontem cobrou ontem no vestiário, falam que o vestiário tá rachado. Se tivéssemos vencido e dois jogadores tivessem se cobrado, ia ser encarado de forma positiva. Você fica refém da informação atrelada ao contexto. Cobrança sempre tem no nosso grupo.”

Pedrinho – eu gosto de vestiário quente, acho que isso faz parte do futebol. Existe a modernização, mas a gente vê diversos vídeos. Manchester City, Luis Enrique (técnico do PSG). Vestiário é isso, e não quer dizer que esteja rachado. Faz parte.”